Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé joue un mauvais tour au Barça…

Publié le 10 mai 2022 à 5h15 par Thibault Morlain

Au FC Barcelone, on s’active pour tenter de prolonger Ousmane Dembélé. Problème, le Français pourrait bien contrarier les Blaugrana.

Après avoir tenté de se séparer d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone cherche maintenant à lui faire signer un nouveau contrat. Ce lundi, en conférence de presse, Xavi a d’ailleurs répété son envie de voir Dembélé continuer l’aventure en Catalogne : « Le club sait mon avis, mais il y a des négociations avec un agent, un joueur, un club. Nous verrons, je souhaite qu’il reste ». Problème, selon les informations de la Cadena Ser , Ousmane Dembélé n’aurait toujours pas répondu à la dernière offre du Barça.

Dembélé attend de partir libre ?