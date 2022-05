Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une première décision inattendue pour cet été !

Publié le 10 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Prêté au Sporting CP, Pablo Sarabia réalise une excellente saison au Portugal. A tel point que Leonardo lui aurait signifié sa volonté de compter sur lui la saison prochaine au PSG.

En manque de temps de jeu et totalement barré par la concurrence dans le secteur offensif, Pablo Sarabia a été prêté au Sporting CP l'été dernier où il réalise une très belle saison. Cependant, comme son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, Ruben Amorim, l'entraîneur du club lisboète, se montrait lucide sur la situation : « Nous avons des limites à ne pas dépasser. C’est la même situation que João Mario l’an passé. On ne connaît pas l’avenir, mais on connaît la réalité. La nôtre est complètement différente de celle des plus grands clubs ».

Leonardo compte sur Sarabia