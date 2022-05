Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le feuilleton Michut !

Publié le 10 mai 2022 à 11h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de quitter le PSG où il est très mécontent de son temps de jeu, Edouard Michut intéresserait bel et bien le FC Séville, mais pas seulement…

Le PSG va devoir gérer un nouveau feuilleton inattendu pour son mercato estival 2022 ! L’Equipe a annoncé lundi après-midi qu’Edouard Michut (19 ans), frustré par son temps de jeu global et sa présence sur le banc dimanche soir pour le match contre Troyes (2-2), aurait décidé de quitter son club formateur cet été pour aller découvrir un nouveau challenge. Le quotidien sportif a évoqué la piste FC Séville pour le jeune milieu de terrain du PSG, mais ce n’est pas tout…

D’autres clubs que Séville sur Michut ?