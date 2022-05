Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé un prix pour ce crack de Pochettino !

Publié le 10 mai 2022 à 0h45 par La rédaction

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, Edouard Michut pourrait être vendu pour un montant avoisinant les 8M€.

Alors que de nombreux cracks ont quitté le Paris Saint-Germain ces dernières années, ce phénomène pourrait continuer lors du mercato estival. En effet, Mauricio Pochettino n’a pas laissé beaucoup de place aux jeunes durant cette campagne, et Edouard Michut serait las de cette situation. Le joueur de 19 ans n’est apparu qu’à 6 reprises, pour une seule titularisation en coupe de France face à Vannes. Alors que le PSG n’a plus rien à jouer en cette fin de saison, le tacticien argentin avait laissé comprendre que les titis auraient plus de temps de jeu. Une déclaration mal comprise au vu de la dernière sortie de l’entraineur de 50 ans : « Je n’ai jamais promis cela, mais j’ai dit que, peut-être, auront-ils plus de minutes. Certains doivent entendre les choses et les interpréter d’une autre manière » . Alors que la fracture semble désormais nette entre le PSG et Edouard Michut, celui-ci désirerait être vendu cet été, et son prix serait déjà fixé.

Un transfert à 8M€ pour Edouard Michut