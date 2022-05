Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Cette révélation à 60M€ sur Haaland !

Publié le 10 mai 2022 à 16h20 par Pierrick Levallet

Désireux de recruter un attaquant de pointe pour la saison prochaine, Manchester City aurait jeté son dévolu sur Erling Haaland. Et l'affaire devrait coûter moins cher que prévu pour les Citizens.