Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prêt à déclarer la guerre à Leonardo pour Pogba ?

Publié le 10 mai 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Alors que le recrutement de Paul Pogba serait un dossier prioritaire aux yeux du directeur sportif Leonardo, le PSG devrait bel et bien se méfier de Manchester City qui discuterait d’une éventuelle venue du champion du monde du côté de l’Etihad Stadium.

Et si Paul Pogba finissait par signer en faveur… de Manchester City ? Certes, selon TMW , le PSG serait en position favorable pour boucler le recrutement du milieu de terrain de Manchester United où son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Néanmoins, The Daily Telegraph a tenu à affirmer ces dernières heures que ni le clan Pogba ni les dirigeants de Manchester City n’ont nié un éventuel rapprochement entre les deux parties dans le cadre d’une opération estivale qui verrait Pogba troquer la tunique des Red Devils pour celle des Skyblues . Désireux de voir Paul Pogba débarquer au PSG, Leonardo devrait surveiller ses arrières.

Ça discute à Manchester City pour Paul Pogba !