Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour l’avenir de cette star d’Ancelotti !

Publié le 11 mai 2022 à 23h00 par Thomas Bourseau

Alors que Marcelo refuserait pour le moment de tendre l’oreille aux propositions brésiliennes ayant pour seul objectif de prolonger au Real Madrid, le comité de direction merengue aurait prévu d’attendre la finale de la Ligue des champions pour définitivement trancher.

Après quinze années de bons et loyaux services, Marcelo serait susceptible de sortir par la grande porte à l’intersaison, après avoir pris part au sacre du Real Madrid pour sa 35ème Liga et potentiellement la 14ème Ligue des champions du club merengue en cas de victoire en finale face à Liverpool le 28 mai prochain. En effet, le contrat de Marcelo arrivera à expiration au mois de juin et pour le moment, aucun signe concret n’est à signaler pour une prolongation de contrat hormis l’information communiquée par Mundo Deportivo au début du mois de mai selon laquelle une prolongation pour une année de contrat serait étudiée chez les dirigeants du Real Madrid.

Marcelo veut rester à Madrid, le Real tranchera après la Ligue des champions !