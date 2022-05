Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle sortie fracassante sur l'avenir de Coutinho !

Publié le 11 mai 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

De nouveau interrogé sur l'avenir de Philippe Coutinho, Steven Gerrard répète son intention de conserver l'international brésilien, prêté par le FC Barcelone.

Ce sera probablement la première transaction estivale du FC Barcelone. En effet, prêté à Aston Villa, Philippe Coutinho a retrouvé son meilleur niveau en Premier League, celui qui avait convaincu le Barça de lâcher environ 160M€, bonus compris, pour le recruter durant le mois de janvier 2018. Mais le Brésilien n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne et son prêt au Bayern Munich n'avait pas non plus été fructueux. Par conséquent, cette fois-ci, Philippe Coutinho pourrait rester définitivement à Aston Villa qui négocierait un transfert pour environ 20M€.

Gerrard persiste et signe pour Coutinho