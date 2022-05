Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le dossier Azpilicueta ?

Publié le 3 mai 2022

Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone la saison prochaine, César Azpilicueta voudrait quitter Chelsea pour concrétiser ce transfert mais pourrait rencontrer de sérieux obstacles...

Le FC Barcelone a prévu un important renouvellement de son effectif lors du prochain mercato, notamment en défense, où plusieurs joueurs comme Clément Lenglet ou Samuel Umtiti sont invités à quitter le club. Pour renforcer son secteur défensif, le Barça souhaite recruter le latéral droit de Chelsea, César Azpilicueta, sous contrat à Londres jusqu’en juin 2023. Si « Azpi » aimerait devenir blaugrana , il pourrait ne pas rejoindre la Catalogne cet été.

Azpilicueta parti pour rester ?