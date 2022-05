Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend une énorme décision pour l'avenir de Sampaoli !

Publié le 3 mai 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

Auteur d'une première saison plutôt convaincante, Jorge Sampaoli pourrait se voir récompenser par une prolongation de son contrat qui court actuellement jusqu'en juin 2023.

Afin de succéder à André Villas-Boas, Pablo Longoria avait rapidement jeté son dévolu sur Jorge Sampaoli il y a un peu plus d'un an. Et pour cause, le président de l'OM était persuadé que le profil de l'Argentin s'adapterait parfaitement au contexte marseillais. Et pour l'instant, les résultats du club phocéen lui donnent raison puisque l'OM pointe à la deuxième place en Ligue 1 et s'apprête à disputer la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord jeudi. Par conséquent, Pablo Longoria ne compte pas lâcher son entraîneur.

Longoria passe à l'action pour Sampaoli