Mercato - PSG : Ancelotti fait une annonce sur Mbappé !

Publié le 11 mai 2022 à 13h10 par Arthur Montagne mis à jour le 11 mai 2022 à 13h14

Présent en conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur la possible signature de Kylian Mbappé. Mais comme à son habitude, l'entraîneur du Real Madrid est très évasif.

A moins de deux mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les discussions. Entre l'information du Parisien concernant une éventuelle prolongation au PSG, et le déplacement de l'international français à Madrid, l'ancien Monégasque fait beaucoup parler de lui en Espagne. Et pour cause, le Real Madrid a fait de sa signature une priorité pour cet été. Par conséquent, Carlo Ancelotti a été interrogé sur ce sujet.

Ancelotti est relancé sur Mbappé