Mercato - PSG : Le Qatar prépare un salaire colossal pour Pogba !

Publié le 11 mai 2022 à 11h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et de la Juventus. Mais le club parisien aurait un net avantage sur son rival italien…

« En l’état actuel, Pogba ne prolongera pas son contrat avec Manchester United. Le plus probable est qu’il ne soit plus là la saison prochaine », indiquait récemment Ralf Rangnick, l’entraîneur de Manchester United, confirmant ainsi le départ de Paul Pogba au terme de son contrat en fin de saison. Le milieu de terrain français de 29 ans aurait déjà l’embarras du choix sur le marché pour se relancer, puisque la Juventus Turin envisage de le rapatrier et que le PSG, en quête de renfort pour son entrejeu, semble également avoir fait de Pogba une priorité. Et le Qatar met le paquet dans ce dossier…

Un salaire à deux chiffres pour Pogba au PSG