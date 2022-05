Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalimuendo, Simons… Quelle pépite du PSG faut-il conserver en priorité ?

11 mai 2022

Alors que le PSG peut compter sur de nombreux talents, laisser une place à ses pépites est plus compliqué. De quoi en convaincre certains d’aller voir ailleurs. Mais qui faudrait-il conserver à Paris ?

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG est touché par l’exode de ses talents. Si le club de la capitale dispose de l’un de ses meilleurs centres de formation en France et en Europe, plusieurs pépites ont préféré aller tenter leur chance ailleurs. Kingsley Coman, Moussa Diaby, Dan-Axel Zagadou, Christopher Nkunku, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche… La liste est très longue de ces ex-pépites du PSG et elle pourrait encore s’agrandir dans les semaines à venir puisque la gestion de Mauricio Pochettino avec les jeunes pousses parisiennes en crispe plus d’un au sein du club de la capitale.

Des jeunes à la peine !

Au milieu des stars du PSG, il est très difficile pour ces jeunes d’avoir du temps de jeu. Forcément, cela en ferait réfléchir certains concernant leur avenir au sein du club de la capitale. D’ailleurs, selon les derniers échos, Edouard Michut, pourtant sous contrat jusqu’en 2025, aurait fait le choix de partir définitivement. En parallèle, il y a le cas Xavi Simons, en pleine négociation pour sa prolongation. En manque de temps de jeu, le Néerlandais pourrait pencher pour un départ. Arnaud Kalimuendo va lui revenir de son prêt au RC Lens. Aura-t-il une place dans l’attaque du PSG ? Ismaël Gharbi arrive lui au terme de son contrat aspirant et négocie actuellement pour son premier contrat pro. Grand espoir du club, El Chadaille Bitshiabu intéresserait les plus grands clubs européens. De même, Eric Junior Dina Ebimbe intéresse du monde à l’instar du Bayer Leverkusen ou Fribourg selon les informations du 10sport.com.



