Mercato - PSG : Xavi Simons lâche des indices sur son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 18h30 par La rédaction

Malgré un temps de jeu réduit, Xavi Simons semble apprécier son expérience avec le PSG. Au point de vouloir continuer avec le club de la capitale alors que son contrat arrive à son terme ? Le Néerlandais ne semble pas contre...

A côté du feuilleton Mbappé qui prend beaucoup de place, la question du temps de jeu des jeunes fait jaser au PSG. Cette saison, Xavi Simons et Edouard Michut sont souvent au cœur des débats. Tout comme Mauricio Pochettino. Pour ceux qui réclament du temps de jeu pour les joueurs issus du centre, le coupable n’est autre que l’entraîneur argentin. Après la rencontre contre Troyes où Edouard Michut a dû s’asseoir en tribunes, Mauricio Pochettino est monté au créneau. « Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes. On a construit un effectif avec plus de trente joueurs confirmés. Un effectif pas modifié en janvier. La place pour les jeunes n'est pas grande. Ils doivent mériter ces moments de jeu. Ils s'entraînent avec nous depuis le premier jour. C'est un premier pas. Il faudra voir la composition de l'effectif à l'avenir pour savoir s’ils peuvent gagner du temps de jeu », a lâché le coach du PSG en conférence de presse. Pas de quoi les mettre en confiance, surtout Xavi Simons qui verra son contrat se terminer en juin prochain. Pour le moment, aucune décision ne semble avoir été prise. Et en attendant d’en savoir plus son futur, l’ancien joueur du FC Barcelone continue d’apprécier son expérience au PSG.

« Ça va continuer, je l’espère… »