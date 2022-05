Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pochettino lâche une réponse pour son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, l’option Athletic Bilbao a été évoquée pour l’avenir de Mauricio Pochettino. Dans l’entourage de l’Argentin, on a souhaité apporter des précisions.

Où officiera Mauricio Pochettino la saison prochaine ? Se dirigeant tout droit vers un départ du PSG, l’Argentin a toutefois vu de nombreuses options disparaitre. En effet, Manchester United a opté pour Erik ten Hag tandis qu’au Real Madrid, Carlo Ancelotti ne devrait pas laisser sa place sur le banc de touche. Il faut donc regarder ailleurs pour Pochettino, qui pourrait disposer d’une autre solution en Espagne. En effet, ces dernières heures, il a été question d’un intérêt de l’Athletic Bilbao.

La vérité sur la piste Bilbao