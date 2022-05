Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Frenkie de Jong affole l’Europe !

Publié le 12 mai 2022 à 20h30 par La rédaction

Transféré à l’été 2019 pour 86M€, Frenkie de Jong pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato. Le club catalan a besoin d’argent et le Néerlandais semble être le candidat parfait, même s’il souhaite rester. En cas de départ, les deux Manchester et le PSG seront à l’affût.

C’est un dossier auquel on ne s’attendait pas vraiment. Alors que le FC Barcelone remue ciel et terre pour prolonger les contrats de Gavi et Ousmane Dembélé, l’avenir de Frenkie de Jong est venu se mêler à tout cela. Arrivé au Barça en 2019, le milieu de terrain néerlandais devait confirmer son énorme campagne de Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam. Malgré des saisons plutôt intéressantes, Frenkie de Jong n’a pas encore convaincu tout le monde. Pour Xavi, rien ne change. « Je l'ai dit à plusieurs reprises. Frenkie fait la différence et il doit faire la différence à chaque match. Nous avons eu une discussion très positive en tête-à-tête sur le plan individuel. Le remplaçement contre le Rayo l'a frustré. Il est très exigeant envers lui-même. Il a fait d'excellents matchs cette saison. Il est capable, il a de la force, la capacité d'entrer dans la surface, de marquer. Je le lui ai dit. Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses conditions au niveau mondial. Il doit le prouver. Il est très important pour le présent et l’avenir », déclarait le technicien espagnol en conférence de presse à la fin avril. Toutefois, en raison de la situation financière du club, le FC Barcelone penserait à s’en séparer. D’après les informations de 90min , l’international batave est sûr de lui : il veut continuer avec le Barça mais il sait que son salaire pourrait pousser le club catalan à le vendre.

Barcelone, PSG, City ou United : quatre solutions s’offrent à De Jong