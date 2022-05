Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Real Madrid… Le feuilleton Pogba prend un nouveau tournant !

Publié le 12 mai 2022 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 12 mai 2022 à 20h16

Toujours suivi avec grand intérêt par le PSG, Paul Pogba aurait récemment rencontré les dirigeants de la Juventus. Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient, eux aussi, toujours à l’affût.

Paul Pogba va bientôt devoir trancher pour son avenir. A quelques semaines de la fin de saison, l’international français n’a pas encore fait son choix alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain. Comme l’an dernier, le PSG est toujours très intéressé par le milieu de Manchester United. Mais Leonardo ne sera pas seul sur le dossier puisque d’autres cadors européens avanceraient leurs pions.

La Juve a rencontré le clan Pogba, le Real et le Barça restent dans le coup