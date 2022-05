Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Milinkovic-Savic... Une énorme menace se profile pour Leonardo !

Publié le 12 mai 2022 à 16h45 par Axel Cornic

A la recherche d’un ou plusieurs milieux de terrains, le Paris Saint-Germain suivrait notamment Paul Pogba et Sergej Milinkovic-Savic, deux dossiers qui s’annoncent bouillants.

Le secteur sui devrait connaitre le plus de changements au cours du mercato estival devrait être le milieu de terrain. L’Équipe a récemment expliqué que plusieurs éléments seraient poussés vers la sortie, notamment Ander Herrera et Leandro Paredes. Il faut dire que le PSG va devoir faire de la place aux rêves de Leonardo, qui viserait notamment Paul Pogba... mais également Sergej Milinkovic-Savic. La presse italienne a en effet relancé la piste menant au joueur de la Lazio, qui a toujours été une obsession du directeur sportif du PSG, avec un transfert qui était vraisemblablement tombé à l’eau en 2020 à cause de la crise du Covid-19.

La Juve pousse pour Pogba et Milinkovic-Savic