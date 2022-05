Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour l’arrivée de Paul Pogba !

Publié le 12 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

En raison d’un effectif bien trop grand, le PSG devrait mettrait en stand-by l’opération Paul Pogba en attendant des ventes estivales…

Paul Pogba pourrait être l’une des recrues phares du PSG cet été. En effet, le directeur sportif Leonardo aurait pour objectif de boucler la venue du champion du monde tricolore dont le contrat à Manchester United courant jusqu’en juin prochain ne devrait pas être rallongé. Et alors que la presse étrangère a déjà évoqué un salaire précis pour Paul Pogba au PSG, à savoir des revenus annuels d’au moins 10M€, il n’en serait finalement rien. Des discussions auraient bel et bien lieu en coulisses entre le PSG et le clan Pogba selon RMC Sport. Cependant, sa venue serait conditionnée à la réussite d’une grosse opération du PSG.

Des ventes pour pouvoir accueillir Pogba !

D’après les informations de Loïc Tanzi, le PSG devrait tout d’abord prendre les décisions souhaitées dans certains domaines en interne avant de se pencher sur un quelconque recrutement. En outre, le dégraissage d’un effectif bien trop conséquent serait la priorité absolue du comité de direction du PSG et de ce fait. Pour témoigner de l’arrivée de Paul Pogba, le Qatar devra donc prendre son mal en patience en attendant de potentielles ventes…