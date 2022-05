Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 70M€ pour régler la succession de Kylian Mbappé ?

Publié le 12 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid. Et pour recruter Darwin Nuñez afin d’assurer sa succession, le club de la capitale devra prévoir un gros budget…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’attaquant de l’équipe de France arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, et il devrait rallier gratuitement le Real Madrid à l’issue de la saison. Le Qatar s’active donc pour remplacer Mbappé, et plusieurs profils sont évoqué depuis quelques semaines, comme celui de Darwin Nuñez (22 ans). Mais recruter le serial buteur du Benfica Lisbonne, auteur de 26 buts et 4 passes décisives en 28 matchs de championnat cette saison, aura un coût pour le PSG.

70M€ pour recruter Nuñez

Comme l’a indiqué L’Equipe mercredi dans ses colonnes, le PSG fait bien partie des clubs en course pour recruter le phénomène Nuñez cet été, mais devra pour cela vaincre la concurrence de Newcastle, Manchester United et de Chelsea. Mais surtout, un transfert du buteur uruguayen serait évalué à hauteur de 70M€ par le Benfica Lisbonne, et le PSG est donc prévenu.