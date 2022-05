Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba va toucher une petite fortune à Paris !

Publié le 12 mai 2022 à 2h30 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba semble bien parti pour rejoindre le PSG. Et un salaire pour le moins XXL attendrait déjà le milieu de terrain de l’équipe de France dans la capitale…

En mars dernier, au micro de Téléfoot , Paul Pogba (29 ans) laissait la porte ouverte à une arrivée au PSG cet été alors qu’il arrive au terme de son contrat avec Manchester United : « Le fait qu’on parle de moi au PSG en France ? Je peux décider demain comme je peux décider pendant le mercato. C’est pas décidé, il n’y a rien. Rien de fait », expliquait Pogba. Le PSG ne serait pas seul sur le coup puisque la Juventus Turin envisage également de faire revenir le milieu de terrain français dans ses rangs, mais l’écurie italienne aurait du retard…

Le PSG propose plus que la Juve