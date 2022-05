Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour Xavi Simons !

Publié le 12 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Directeur sportif du PSG, Leonardo a du pain sur la planche en plus de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Xavi Simons se trouve dans la même situation contractuelle que son aîné et souhaite poursuivre à Paris.

Recruté à l’été 2019, Xavi Simons a quitté le FC Barcelone afin de parfaire sa formation au PSG. Influent avec les U19, le milieu de terrain néerlandais n’a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent lors de la saison sous les ordres de Mauricio Pochettino. De quoi pousser Simons à aller voir ailleurs alors que son contrat parviendra à expiration à l’issue de la saison. Semblant avoir des opportunités sur le marché puisqu’il pourrait en plus être agent libre, Xavi Simons a les idées claires pour son avenir : rester au PSG. De quoi permettre au directeur sportif Leonardo de boucler sa prolongation ?

« Je me sens heureux ici, je me sens chez moi ! »