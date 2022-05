Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup a échappé à Xavi pour cet été !

Publié le 12 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Pour cet été, le FC Barcelone recherchait notamment un arrière droit. Celui-ci ne sera pas Noussaïr Mazraoui. Et pourtant…

Afin de retrouver les sommets avec le FC Barcelone, Xavi veut considérablement se renforcer cet été. L’entraîneur du Barça l’a annoncé, il faut que tous les postes soient doublés, ce qui n’est pas le cas actuellement. Plusieurs recrues sont donc attendues durant l’intersaison et parmi les objectifs de Xavi, on retrouverait notamment l’arrivée d’un arrière droit. Alors que Sergino Dest et Dani Alves sont encore loin d’être fixés sur leur sort, il faut assurer le coup.

Mazraoui était proche !

Dans cette quête d'un arrière droit, le FC Barcelone avait notamment pensé à Noussaïr Mazraoui, en fin de contrat à l’Ajax Amsterdam. Malheureusement, le Marocain va s’engager avec le Bayern Munich, mais à en croire les informations de Fabrizio Romano, Mazraoui aurait été très proche de dire oui aux Blaugrana. C’est finalement un appel de Julian Nagelsmann qui aurait fait pencher la balance en faveur des Bavarois.