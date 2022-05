Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a cinq options colossales pour remplacer Piqué !

Publié le 11 mai 2022 à 14h30 par Dan Marciano

En coulisses, le FC Barcelone se serait penché sur la succession de Gérard Piqué. Président du club catalan, Joan Laporta aurait inscrit cinq noms sur sa short-list.

Présent en conférence de presse lundi dernier, Xavi avait annoncé la couleur pour le prochain mercato estival : « Les recrues ? Nous avons fait un diagnostic sportif. Après il y a l’aspect économique qui ne m’appartient pas. Le club travaille sur ce sujet. Nous savons ce qu’il nous faut. (…) Est-ce qu’on pourra recruter ? Cela dépend des finances. Au final, si tu veux quelque chose et que tu ne peux pas l’avoir car tu n’as pas d’argent, tu dois agir d’une autre manière. C’est simple, en fonction de l’argent, nous ferons une chose ou une autre. C’est comme ça. C’est difficile, mais en ce moment, c’est notre réalité ». Le FC Barcelone ne se présente pas en position de force, mais compte bien réaliser quelques jolis coups sur le marché, en se concentrant notamment sur des joueurs en fin de contrat. Même si rien n'a encore été officialisé, le club aurait réussi à boucler l'arrivée de deux renforts : Franck Kessié et Andreas Christensen. Le recrutement de l'international danois est une bonne nouvelle pour Xavi, qui a de grandes chances de perdre Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Mais cela n'est pas suffisant pour le technicien catalan, désireux de s'attacher les services d'un joueur capable, à terme, de prendre la succession de Gérard Piqué, 35 ans. En coulisses, Joan Laporta aurait commencé à étudier la question et à activer plusieurs dossiers de grande envergure.

Voilà les cinq pistes pour remplacer Gérard Piqué