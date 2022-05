Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gérard Piqué a fait une grande annonce en interne !

Publié le 9 mai 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors qu’il était possible que Gérard Piqué mette un terme à sa carrière dans les prochaines semaines, ce dernier devrait finalement continuer au FC Barcelone la saison prochaine.

L’avenir de Gérard Piqué semblait encore très incertain il y a peu de temps. Âgé de 35 ans, l’Espagnol approche de la fin de sa carrière, et il semblait possible que celui-ci décide de prendre sa retraite à l’issue de la saison. Une hypothèse que le principal intéressé avait démenti sur Twitch après la polémique autour de la Supercoupe d’Espagne : « Si cette affaire pourrait provoquer mon départ à la retraite ? Avec ça, j'en ai encore pour deux ans » . Alors qu’il est tout de même apparu à 40 reprises et a été très important aux côtés de Ronald Araujo, le défenseur central devrait bien poursuivre son aventure en Catalogne, qui dure depuis 2008.

Gérard Piqué va rester au FC Barcelone la saison prochaine