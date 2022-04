Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au cœur d'un scandale, Piqué lâche une annonce sur son avenir !

Publié le 19 avril 2022 à 13h00 par D.M.

Ce lundi, Gérard Piqué a organisé une conférence de presse pour évoquer la polémique sur la Supercoupe d'Espagne. Il en a profité pour évoquer son avenir.

En Espagne, Gérard Piqué fait les gros titres, non pas pour ses performances sous le maillot du FC Barcelone, mais pour un scandale qui le touche, avec sa société Kosmos. Ce lundi, El Confidencial a dévoilé des enregistrements datant de 2018 et 2019. On peut entendre le défenseur catalan discuter avec le président de la fédération espagnole de football du nouveau format de la Supercoupe d'Espagne. Le rôle de Piqué soulève la controverse puisqu'il est question d'un possible conflit d'intérêt.

Piqué n'envisage pas de prendre sa retraite