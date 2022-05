Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait bouclé une nouvelle opération à 20M€ !

Publié le 9 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait être vendu à l’issue de son prêt à Aston Villa, et ce, pour un montant compris entre 15 et 20M€.

Prêté à Aston Villa par le FC Barcelone lors du mercato hivernal, Philippe Coutinho a réalisé de très bons débuts, et traverse désormais une période beaucoup plus plate. En effet, l’international brésilien s’est montré très en jambes lors des huit premières rencontres, lui qui a inscrit quatre buts et délivré trois caviars. Cependant, le joueur de 29 ans ne s’est pas montré décisif lors des sept derniers matchs d'Aston Villa, et a même été mis sur le banc par Steven Gerrard face à Burnley. Toutefois, malgré ce passage à vide, Philippe Coutinho devrait bien s’engager définitivement avec les Villans à l'issue de la saison.

Coutinho va être vendu à Aston Villa pour 15-20M€