Mercato - Barcelone : Xavi annonce clairement la couleur pour le mercato estival !

Publié le 9 mai 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Alors que le mercato estival promet d’être agité au FC Barcelone, Xavi a fait de grosses annonces à ce sujet ce lundi en conférence de presse.

Durant le dernier mercato hivernal, le FC Barcelone a pris un nouveau tournant. En effet, alors que Joan Laporta avait ramené Xavi sur le banc de touche quelques semaines auparavant, le mois de janvier a marqué le réel point de départ du nouveau projet des Blaugrana. La reconstruction a ainsi débuté avec les arrivés de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi permettre au Barça de totalement se relancer et les hommes de Xavi occupent ainsi actuellement la deuxième place de Liga. Toutefois, pour aller encore plus haut et retrouver les sommets en Europe, il va falloir encore se renforcer. Pour cet été, Xavi est très ambitieux, attendant de nombreuses recrues. D’ailleurs, ce lundi, à l’occasion de son passage en conférence de presse avant la rencontre face au Celta Vigo, l’entraîneur du FC Barcelone a été très clair pour le mercato à venir.

« Le Barça doit avoir minimum deux joueurs par position »