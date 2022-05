Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Rennes : Une offre dégainée pour Bourigeaud !

Publié le 9 mai 2022 à 13h45 par Alexis Bernard

Selon nos informations, le Stade Rennais vient de dégainer une offre à l’attention de Benjamin Bourigeaud pour tenter de le prolonger. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain breton de 28 ans est chaudement courtisé à l’étranger et pourrait partir lors du prochain mercato estival.

Benjamin Bourigeaud réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière. Sous les ordres de Bruno Genesio, le milieu de terrain de 28 ans est en pleine possession de ses moyens et le Stade Rennais profite à plein régime de ses prestations de haute facture (9 buts, 12 passes décisives). Un profil qui intéresse chaudement le marché des transferts à quelques encablures du mercato estival. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 30 mars dernier, un match a commencé en Italie et il oppose l’AS Rome à la Lazio Rome. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Benjamin Bourigeaud est clairement candidat à un départ. Et Rennes n’est pas en position de force.

Rennes a fait une offre

Le Stade Rennais sait que Benjamin Bourigeaud est courtisé et se retrouve sollicité. Mais la volonté des dirigeants bretons reste de conserver son talent. Et pour cela, le club se met en ordre de marche. Selon nos informations, Rennes vient de prendre contact avec le nouvel agent de Benjamin Bourigeaud. Et les Rennais ont profité de ce rapprochement pour transmettre une proposition de contrat pour prolonger leur joueur. Une offre dégainée à quelques jours de la fin de la saison 2021-2022 et d’une possible qualification rennaise en Ligue des Champions. Un argument européen qui pourrait peser dans la balance.



Mais dans ce dossier, Rennes n’a pas la main et va avoir du mal à conserver son joueur. Selon nos sources, la tendance est à un départ. S’il n’a pas encore pris de décision, Benjamin Bourigeaud regarde les propositions qui arrivent et la perspective de donner un nouvel élan à sa carrière, notamment à l’étranger (ses déclarations récentes confirment bien son envie d'évoluer à l'étranger, voir plus bas). Mais Rennes ne veut pas s'avouer vaincu et tente par tous les moyens de le retenir. En sachant que si Bourigeaud refuse cette proposition, ses dirigeants n'auront pas le choix que de le vendre cet été. Car dans un an, il sera libre de tout contrat. Cet été sera donc la dernière opportunité de récupérer de l'argent avec un transfert. Au regard de son profil et de son contrat (un an), Benjamin Bourigeaud peut raisonnablement partir pour 10 millions d'euros.