Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons est en plein flou pour son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 23h15 par Thibault Morlain

Alors que le PSG cherche à prolonger Xavi Simons, le Néerlandais n’aurait toujours pas donné sa réponse au club de la capitale. Et pour cause…

La gestion des jeunes fait à nouveau polémique au PSG. D’ailleurs, la gestion de Mauricio Pochettino pourrait avoir de grosses répercussions avec notamment le départ d’Edouard Michut. Frustré par sa situation, le milieu de terrain du PSG aurait demandé à être transféré. Quid aussi de Xavi Simons ? Le Néerlandais arrive au terme de son contrat et pour le moment, l’incertitude plane sur son avenir. « Depuis 2 ans mon objectif était de signer pro, et maintenant ça devient une réalité. Ça va continuer, je l’espère… on verra », a pourtant expliqué Xavi Simons pour PSG TV .

La réponse de Xavi Simons est encore attendue !