Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De grosses conditions sont posées pour l’opération Pogba !

Publié le 11 mai 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Certes, la presse affirme un rapprochement entre le PSG et Paul Pogba. Néanmoins, un dégraissage d’effectif serait inéluctable pour que le champion du monde puisse réellement se rapprocher du Paris Saint-Germain.

La saison prochaine, le PSG pourrait potentiellement aligner Marco Verratti ainsi que Paul Pogba au sein de son entrejeu. En effet, le directeur sportif Leonardo serait prêt à dérouler le tapis rouge à Paul Pogba en lui proposant au minimum un salaire annuel de 10M€. Néanmoins, avant que le recrutement du milieu de terrain de Manchester United où son contrat arrivera à expiration cet été puisse avoir lieu, le PSG se trouverait dans l’obligation de remplir certains de ses objectifs en amont.

Un dégraissage d’effectif obligatoire avant de potentiellement boucler l’opération Pogba ?