Mercato - PSG : Une énorme opération se prépare pour Milinkovic-Savic !

Publié le 11 mai 2022 à 19h15 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur du PSG depuis de nombreux mois, Sergej Milinkovic-Savic est également dans le viseur de la Juventus qui a dressé son plan pour recruter le joueur de la Lazio Rome.

Cet été encore, Sergej Milinkovic-Savic devrait se retrouver au cœur des rumeurs de transfert. Il faut dire que tous les ans, l'international serbe est annoncé sur le départ de la Lazio Rome et son nom revient avec insistance du côté du PSG. Leonardo apprécie grandement son profil et pourrait encore revenir à la charge cet été. Selon les informations de La Repubblica , une offre de 90M€ serait même en préparation. Mais la concurrence est précédente dans ce dossier.

La Juve prévoit deux formules pour Milinkovic-Savic

En effet, toujours d'après le média romain, la Juventus est très intéressée par Sergej Milinkovic-Savic, mais n'aura pas les moyens de s'aligner sur l'offre du PSG. Dans cette optique, la Vieille Dame aurait deux formules différentes. La première prévoit une offre de 50M€, payable en quatre ans, avec en plus Daniele Rugani et Nicolò Rovella ainsi qu'un autre jeune. La seconde option se baserait sur une offre de 30M€, mais cette fois-ci, en plus de Daniele Rugani, ce serait Marco Carnesecchi qui serait inclus dans la transaction. Un jeune gardien qui plait à Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio Rome. Reste désormais à savoir si ses options seront suffisantes pour rivaliser avec le PSG et Manchester United.