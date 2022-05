Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Leonardo... Un énorme frein au dossier Pogba ?

Publié le 12 mai 2022 à 13h45 par Axel Cornic

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba aimerait en savoir plus sur le projet du PSG avant de prendre la moindre décision sur son avenir.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Une prolongation à Manchester United est devenue quasiment impossible et si la récente disparition de son agent a ralenti les choses, le milieu de terrain devrait être l’un des gros dossiers du mercato estival. Plusieurs sources en Italie ont annoncé récemment que Pogba aurait reçu une offre du Paris Saint-Germain, qui serait vraisemblablement très importante. Cette offre serait notamment supérieure économiquement à celle de la Juventus, qui est l’autre grand club concerné par ce dossier. Attention, puisque le PSG a vu un nouvel acteur faire irruption dans ce dossier avec le Bayern Munich, qui aurait également formulé une offre à Pogba.

Pogba veut connaitre le projet du PSG avant de prendre une décision