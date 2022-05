Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG tient déjà sa réponse pour Tchouaméni !

Publié le 12 mai 2022 à 0h15 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aimerait recruter Aurélien Tchouaméni pour se renforcer au milieu de terrain. Cependant, l'international tricolore aurait une intention plutôt claire pour son avenir.

Cette saison, Aurélien Tchouaméni affiche une excellente forme. Le milieu de terrain de 22 ans est devenu essentiel dans l’entrejeu de l'AS Monaco et s’est donc fait remarquer sur le marché des transferts. En effet, le PSG ou encore le Real Madrid seraient intéressés par ses services. Le pensionnaire de Ligue 1 aimerait se renforcer au milieu de terrain et Aurélien Tchouaméni serait considéré comme une très bonne option. Cependant, le joueur aurait une idée claire pour son avenir, d’autant plus que d’autres clubs entreraient dans la danse.

Tchouaméni veut quitter la France cet été