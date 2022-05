Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le feuilleton Modric !

Publié le 12 mai 2022 à 7h30 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’une imminente prolongation de contrat de Luka Modric au Real Madrid, ce dossier ne serait pas à 100% réglé. Explications.

Du haut de ses 36 ans, Luka Modric a démontré l’étendue de ses talents du côté du Real Madrid cette saison et particulièrement lors des derniers tours de la Ligue des champions. Récemment, l’international croate et membre indéboulonnable du milieu de terrain de Carlo Ancelotti a fait part de sa volonté de poursuivre sa carrière au Real Madrid. D’après les informations divulguées par As dernièrement, un accord aurait été trouvé entre le club merengue et le clan Modric pour sa prolongation de contrat. Néanmoins, la vérité serait tout autre.

Le Real Madrid ne serait pas encore totalement tombé d’accord avec Modric !