Mercato - Real Madrid : C’est réglé pour l’avenir de Luka Modric !

Publié le 29 avril 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Alors que le contrat de Luka Modric avec le Real Madrid expire en juin prochain, en coulisses, tout serait réglé pour l’avenir du Croate.

A 36 ans, Luka Modric fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde et il ne cesse de le démontrer avec le Real Madrid. Une belle histoire qui fait énormément parler dernièrement. En effet, face à ces prestations du Croate, sa situation contractuelle s’est retrouvée au centre des discussions. En effet, le protégé de Carlo Ancelotti arrive au terme de son contrat avec le Real Madrid. Faut-il alors craindre un départ libre de Modric à l’issue de la saison ? Selon les informations de AS , la réponse est non.

L’accord est bouclé !

Rien n’est encore officiel pour l’avenir de Luka Modric, mais cela serait comme si. Comme expliqué par le média ibérique, un accord aurait été trouvé entre le Croate et la direction du Real Madrid concernant une prolongation d’un an, assortie également d’une année supplémentaire en option. Tout serait donc bouclé et cela pourrait alors permettre à Modric de réaliser son rêve : prendre sa retraite au Real Madrid. On attend maintenant l’officialisation de cette prolongation.