Mercato - PSG : Paul Pogba peut enfin prendre sa décision !

Publié le 12 mai 2022 à 16h30 par Axel Cornic

En fin de contrat, Paul Pogba quittera sans aucun doute Manchester United le 30 juin prochain et aurait déjà reçu trois offres de la part de gros clubs européens... dont le Paris Saint-Germain !

Le retour Manchester United n’a pas vraiment réussi à Paul Pogba. Après avoir explosé à la Juventus le Français est devenu le joueur le plus cher de l’histoire pendant un temps, avec son transfert à 110M€, mais cela ne l’aura pas aidé à étoffer son palmarès. Sous les couleurs de son club formateur, Pogba n’a en effet remporté que deux titres avec la League Cup puis la Ligue Europa en 2017, soit quatre fois moins que ce qu’il a gagné à la Juventus de 2012 à 2016. A cela il faut ajouter le nombre incalculable de polémiques qui ont émaillé sa vie mancunienne, avec notamment des nombreuses prises de bec avec José Mourinho. C’est pour cela qu’une prolongation a semblé impossible et désormais, à seulement quelques semaines de la fin de son contrat, un départ est devenu inévitable. Mais ou pourrait rebondir Paul Pogba ?

Pogba a des doutes sur le projet du PSG

Parti très jeune, Paul Pogba n’a jamais disputé la Ligue 1 et un retour en France semble l’intéresser. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce jeudi que le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à passer à l’action et une offre concrète aurait ainsi été formulée au Champion du monde français. Les détails de cette offre ne sont pas dévoilés, mais à en croire le quotidien italien elle serait actuellement la plus importante au niveau économique. Pas suffisant toutefois pour pousser Pogba à prendre une décision, puisque ce dernier aurait quelques doutes concernant le PSG. Cela concernerait notamment l’avenir du projet, avec la possible succession de Mauricio Pochettino ainsi que le départ évoqué de Leonardo.

Le Bayern Munich et surtout... la Juventus !