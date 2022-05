Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations de taille sur l'avenir d'Antonio Conte !

Publié le 12 mai 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Annoncé parmi les pistes chaudes du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino, Antonio Conte ne s’imagine pas quitter Tottenham pour le moment et priorise le club anglais pour son avenir.

À l’approche de la fin de saison, le PSG prépare la succession de Mauricio Pochettino, dont le départ semble inéluctable. Comme vous l’a déjà révélé le10sport.com, la grande priorité du Qatar se nomme Zinedine Zidane, mais d’autres profils sont étudiés, à l’instar d’Antonio Conte. L’entraineur de Tottenham est annoncé comme l’une des pistes chaudes du PSG, bien que le10sport.com vous a annoncé dernièrement qu’aucun contact n’existait entre les deux parties. L’Italien reste en effet focalisé sur son club avant de penser à la suite.

Aucun échange entre le PSG et Conte, focalisé sur Tottenham