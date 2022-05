Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle à 100M€ pour Frenkie De Jong ?

Publié le 12 mai 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Annoncé dans le viseur du PSG, Frenkie De Jong ne sera pas nécessairement retenu par le FC Barcelone qui réclame toutefois 100M€ pour son transfert.

Un feuilleton inattendu pourrait bien connaître ses premiers épisodes. En effet, bien qu'il soit un élément indispensable à Xavi, Frenkie De Jong pourrait bien quitter le FC Barcelone cet été. Il faut dire que le club blaugrana rencontre des soucis économiques et a besoin de vendre afin de renflouer ses caisses. Par conséquent, il faudra peut-être sacrifier l'un de ses cadres, et le milieu de terrain néerlandais pourrait en faire les frais. Et le PSG n'est pas passé à côté de cette nouvelle puisque le club parisien suivrait avec attention l'évolution de cette situation.

Le Barça très gourmand pour De Jong