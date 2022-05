Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prend une grande décision pour Depay !

Publié le 12 mai 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Memphis Depay prend fin en 2023, le FC Barcelone aimerait étendre son bail afin d'éviter de prendre le risque de le voir partir libre.

Moins utilisé depuis l'arrivée de Xavi à la place de Ronald Koeman, Memphis Depay pourrait s'interroger pour son avenir un an après son arrivée. Cependant, l'entraîneur du Barça envoyait récemment un message à son attaquant en conférence de presse : « Memphis est un leader. Il peut marquer des buts, jouer à l'intérieur, jouer bien entre les lignes. Nous devons l'apprécier. Nous verrons ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire la saison prochaine. C'est un joueur important. Il fait la différence, c'est un leader, polyvalent, il travaille bien, il a un objectif... il faut beaucoup le valoriser ». Par conséquent, une prolongation serait en discussion.

Depay vers une prolongation ?