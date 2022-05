Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar tente un énorme coup à Barcelone !

Publié le 12 mai 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Alors que le FC Barcelone pourrait être contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, le PSG suivrait avec attention la situation de Frenkie De Jong.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera encore une fois de renouveler son milieu de terrain. Et pour cause, en dehors de Marco Verratti, ils ont quasiment tous déçus cette saison et seront, pour la plupart, poussés au départ. C'est le cas de Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum. Pour les remplacer, Leonardo a déjà activé plusieurs pistes dont la plus chaude mène à Paul Pogba dont le contrat s'achèvera le 30 juin à Manchester United. Et alors que les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) circulent également avec insistance, le PSG tente un autre très gros coup.

Le PSG très attentif à la situation de Frenkie De Jong