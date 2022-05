Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare une folie à 120M€ pour remplacer Mbappé !

Publié le 12 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne mis à jour le 12 mai 2022 à 11h19

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG doit anticiper un éventuel départ de son attaquant. Dans cette optique, la piste menant à Darwin Núñez prend de l'ampleur.

Cet été, le PSG pourrait être dans l'obligation de se mettre en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève le 30 juin et pour le moment, sa décision se fait attendre. Un départ au Real Madrid est toujours une option sérieuse, ce qui pousse Leonardo à anticiper la recherche de son successeur. Une chose est sûre, ce ne sera ni Erling Haaland ni Karim Adeyemi qui se sont respectivement engagés à Manchester City et au Borussia Dortmund. Par conséquent, la piste menant à Darwin Núñez prend de l'ampleur.

Le PSG pourrait lâcher 120M€ pour Darwin Núñez