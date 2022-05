Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Kylian Mbappé !

Publié le 12 mai 2022 à 9h15 par Bernard Colas

Alors que le PSG espère encore parvenir à un accord avec Kylian Mbappé, ce dernier aurait déjà fait son choix selon la presse espagnole.

À l’approche de la fin de saison, les rumeurs s’intensifient autour de Kylian Mbappé, engagé avec le PSG jusqu’au 30 juin. Le club parisien poursuit ses échanges avec l’entourage de l’international français dans l’espoir de trouver un accord, mais le Real Madrid apparaît toujours comme le favori pour boucler ce dossier, et la visite de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole en début de semaine a de quoi inquiéter le PSG, bien que les proches du joueur insistent sur le fait que ce déplacement n’a aucun lien avec son avenir. Cela n’empêche pas la presse espagnole de se montrer confiante sur l’issue de ce dossier.

Pour Mbappé, c’est bouclé ?