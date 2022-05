Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’OL lâche une grande annonce pour le retour de Lacazette !

Publié le 12 mai 2022 à 9h00 par Pierrick Levallet

Pour se renforcer cet été, le FC Barcelone pense à Alexandre Lacazette comme Le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais l'OL aimerait également rapatrier son ancien joueur et semble prêt à faire des compromis pour y parvenir.

L’hiver dernier, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé sur le plan offensif en accueillant Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres et Adama Traoré. Mais malgré cela, le club catalan aimerait recruter un autre attaquant en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, la formation blaugrana aurait placé quelques joueurs sur sa liste. Et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Alexandre Lacazette est dans les plans de Joan Laporta pour cet été. Cependant, l’OL aimerait également récupérer son ancien joueur, aujourd'hui à Arsenal. Et la direction lyonnaise serait prête à faire quelques compromis pour y parvenir.

« S'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera »