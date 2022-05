Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Steve Mandanda pour son avenir ?

Publié le 12 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Cette saison, Steve Mandanda a connu des moments compliqués à l’OM. Les questions se posent alors sur son avenir sur la Canebière. Que doit-il alors faire ?

L’OM l’avait annoncé, un gardien serait recruté l’été dernier. Pau Lopez est alors venu sur la Canebière et cela n’a pas vraiment été une bonne nouvelle pour Steve Mandanda. En effet, si le Français était numéro 1 à l’OM jusque-là, Jorge Sampaoli a donné sa préférence au portier arrivé de l’AS Rome, reléguant ainsi Mandanda sur le banc de touche en tant que doublure. La situation n’a pas été si simple à digérer pour le champion du monde, au point de susciter certaines interrogations sur son avenir, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2024.

Rester ou non à l’OM ?