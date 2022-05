Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rendez-vous au sommet à venir avec Steve Mandanda ?

Publié le 11 mai 2022 à 21h45 par Thibault Morlain

Alors que Steve Mandanda a passé cette saison en tant que gardien numéro 2 de l’OM, cela ne devrait pas continuer. Son avenir devrait donc être discuté dans les semaines à venir…

Légende de l’OM, Steve Mandanda était intouchable dans les buts phocéens… jusqu’à l’été dernier. Pour l’international français, l’arrivée de Pau Lopez a tout chamboulé. Et si Jorge Sampaoli n’avait jamais communiqué de hiérarchie claire, l’Espagnol s’est imposé comme numéro 1, reléguant Mandanda sur le banc de touche. Une situation que ce dernier a eu du mal à digérer. S’il n’a finalement pas voulu s’en aller cet hiver, la situation pourrait bien être différente à l’intersaison.

Mandanda ne veut plus être numéro 2 !