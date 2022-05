Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation tonitruante sur l'avenir de Mandanda !

Publié le 10 mai 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Concurrencé par Pau Lopez cette saison, Steve Mandanda pourrait quitter l'OM à la fin de la saison. Le portier serait en discussion avec l'OGC Nice.

Steve Mandanda a bien fait de s'accrocher. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Jorge Sampaoli devrait faire confiance au portier français lors des derniers matches de la saison. Une manière de le récompenser, alors que Pau Lopez s'était installé comme un titulaire indiscutable. Mais malgré ce retour au premier plan, Mandanda s'interrogerait toujours sur son avenir à l'OM. Lié au club marseillais jusqu'en 2024, le gardien de 37 ans discuterait notamment avec un club de Ligue 1.

Contact établi entre Mandanda et Nice