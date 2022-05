Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian en remet une couche sur la vente de l'OM !

Publié le 10 mai 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Ce mardi, Thibaud Vériziran a campé sur ses positions. Selon le journaliste, Frank McCourt aurait bien vendu l'OM à des investisseurs saoudiens.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt s'est prononcé, plusieurs fois, sur son avenir. Le dirigeant américain a évoqué, ces derniers mois, son intention de rester à Marseille, tentant ainsi de mettre fin aux rumeurs sur une possible vente du club phocéen. Mais malgré les sorties de McCourt, certaines sources continuent d'évoquer l'arrivée prochaine d'investisseurs saoudiens à la tête de l'OM. C'est notamment le cas de Thibaud Vézirian, qui en a remis une couche.

« C’est fait, c’est fait, la fête arrive »