Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les réponses tombent pour l’arrivée de Casemiro !

Publié le 10 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom de Casemiro. Toutefois, ce gros coup au Real Madrid ne s’annonce pas simple. Et le PSG aurait été prévenu de cela…

Alors que le PSG cherche à retenir Kylian Mbappé, pour convaincre le Français de rester, il faut mettre sur la table un projet sportif emballant. Ne faisant pas de l’argent une priorité, Mbappé veut surtout faire partie d’une équipe capable de tout gagner. Pour cela, le PSG va donc devoir se renforcer et l’été promet d’être agité au sein du club de la capitale. A quoi ressemblera alors l’effectif de Mauricio Pochettino la saison prochaine ? Tandis que plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie, plusieurs arrivées sont espérées. Il y a d’ailleurs de grands chantiers au PSG, notamment au milieu de terrain. Entourer Marco Verratti dans l’entrejeu sera d’ailleurs l’une des priorités de l’intersaison pour la direction parisienne. Leonardo serait déjà au travail pour répondre à ce besoin. En ce sens, l’arrivée de Paul Pogba, qui arrive au terme de son contrat à Manchester United, serait très bien engagée. Mais en parallèle du Français, d’autres noms circulent à l’instar de Frenkie De Jong (FC Barcelone), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Casemiro (Real Madrid).

Quel avenir pour Casemiro !