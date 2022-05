Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait lâché une incroyable bombe sur Mbappé !

Publié le 10 mai 2022 à 16h15 par Dan Marciano

Lors d'une réunion de l'ECA, l'Association des clubs Européens, Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé à ses collègues la prolongation prochaine de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé n'était pas le seul membre du PSG a être présent à Madrid ce lundi. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi était aussi de passage dans la capitale espagnole pour assister à une réunion de l'ECA. Alors qu'il déjeunait dans un restaurant ce lundi, le dirigeant a été interrogé sur l'avenir incertain de Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur a un accord de principe avec le Real Madrid, mais ne ferme plus la porte à une prolongation de courte durée au PSG. « Si Kylian Mbappé va se rendre au Real Madrid ? Quelle question … » a lâché Al-Khelaïfi aux journalistes espagnols.

Al-Khelaïfi aurait annoncé la prolongation de Mbappé ce lundi